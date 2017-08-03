Начальник заставляет пить воду из унитаза сотрудников, которые плохо работают. ВИДЕО

Провинившихся работников фотостудии в китайском городе Гуаньян начальство наказывает, заставляя выпивать стакан воды из унитаза. В Сети появилось видео того, как сотрудники морщатся, но пьют неприятную жидкость.
На записи один из сотрудников набирает в стакан воду из унитаза, проверяет ее, а затем все же выпивает. Его коллега-девушка тоже проходит эту пытку. Наказание в виде воды из унитаза начальство применяет после того, как сотрудники компании не выполняют плановые показатели продаж, пишет Life.
Как призналась одна из сотрудниц офиса, на фоне таких наказаний у нее развилась диарея, однако она соглашается на эти унижения работодателя из-за боязни потерять рабочее место. Недавно видео изучили сотрудники полиции, пока к ответственности привлекли только оператора — его арестовали на четверо суток.