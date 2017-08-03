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03 августа 2017
Главные новости Москвы
22:38  03 августа 2017 0

Умер актер, сыгравший в четырех фильмах о Гарри Поттере

Посольство Бельгии. Москва, цветы, гвоздики, мемориал
Актер скончался на 92-м году жизни, о его смерти сообщили родныеФото: Владимир Андреев © URA.RU

В Лондоне скончался актер Роберт Харди, который играл министра магии Корнелиуса Фаджа в экранизации серии романов о Гарри Поттере. Об этом журналистам сообщила его семья.

Харди умер в возрасте 91 года. По словам родственников, у артиста была потрясающая жизнь и колоссальная карьера в театре, кино и на телевидении, сообщает RT.

Актер снялся в десятках фильмов и сериалов. Его кинодебют состоялся в 1955 году — Харди сыграл Кассио в фильме «Отелло». За роль Черчилля в 1982 году он удостоился премии «Broadcasting Press Guild Awards» как лучший актер, уточняет телеканал 360.

В 1998 году он снялся в фильме Никиты Михалкова «Сибирский цирюльник», где сыграл Форстена. А современные зрители запомнили Харди как главу министерства магии из четырех фильмах о юном волшебнике.

Феликс Сорокин
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© Служба новостей «URA.Ru»
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