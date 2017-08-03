Умер актер, сыгравший в четырех фильмах о Гарри Поттере

В Лондоне скончался актер Роберт Харди, который играл министра магии Корнелиуса Фаджа в экранизации серии романов о Гарри Поттере. Об этом журналистам сообщила его семья.
Харди умер в возрасте 91 года. По словам родственников, у артиста была потрясающая жизнь и колоссальная карьера в театре, кино и на телевидении, сообщает RT.
Актер снялся в десятках фильмов и сериалов. Его кинодебют состоялся в 1955 году — Харди сыграл Кассио в фильме «Отелло». За роль Черчилля в 1982 году он удостоился премии «Broadcasting Press Guild Awards» как лучший актер, уточняет телеканал 360.
В 1998 году он снялся в фильме Никиты Михалкова «Сибирский цирюльник», где сыграл Форстена. А современные зрители запомнили Харди как главу министерства магии из четырех фильмах о юном волшебнике.