СМИ предупредили о падении двух метеоритов на российской границе

Ряд СМИ в воскресенье, 15 октября, сообщил о том, что на землю в ночь на 17 октября упадут два метеорита. Со ссылкой на специалистов NASA издания сообщают, что небесные тела приземлятся на границе России и Казахстана.
Указывается, что к Земле приближаются метеориты под названием MS26-45. Интересно, что на сайте NASA сообщений о приближении таких небесных тел к планете найти не удается. Впрочем, российские СМИ добавляют, что землянам в любом случае бояться нечего, поскольку метеориты, которые при прохождении гравитационного поля Земли сгорят не полностью, упадут далеко от населенных пунктов.
Российские ученые информацию о надвигающихся на Землю небесных телах также пока не подтверждают, отмечает Nation News.