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15 октября 2017
15:30  15 октября 2017 0

СМИ предупредили о падении двух метеоритов на российской границе

США, комета,метеор,сирия, метеорит, космос, комета, атмосфера, земля, астероид
Осколки небесных тел не доставят особых беспокойств землянамФото: depositphotos.com © URA.RU

Ряд СМИ в воскресенье, 15 октября, сообщил о том, что на землю в ночь на 17 октября упадут два метеорита. Со ссылкой на специалистов NASA издания сообщают, что небесные тела приземлятся на границе России и Казахстана.

Указывается, что к Земле приближаются метеориты под названием MS26-45. Интересно, что на сайте NASA сообщений о приближении таких небесных тел к планете найти не удается. Впрочем, российские СМИ добавляют, что землянам в любом случае бояться нечего, поскольку метеориты, которые при прохождении гравитационного поля Земли сгорят не полностью, упадут далеко от населенных пунктов.

Российские ученые информацию о надвигающихся на Землю небесных телах также пока не подтверждают, отмечает Nation News.

Рита Теркина
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© Служба новостей «URA.Ru»
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