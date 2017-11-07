Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на своей странице в Facebook пожелала скорейшего выздоровления российским журналистам и военным, которые пострадали при подрыве фугаса в Сирии.
«Скорейшего выздоровления российским военнослужащим, а также сотрудникам НТВ — Илье Ушенину и Тимуру Воронову, сотрудникам телеканала „Звезда“ — Константину Худолееву и Дмитрию Стародобскому!» — написала Захарова.
Напомним, что 6 ноября четверо российских журналистов и пятеро военнослужащих пострадали при подрыве террористами управляемого фугаса в сирийском городе Дейр-эз-Зор. В числе пострадавших — бывший корреспондент екатеринбургского «4 канала» Илья Ушенин. В Минобороны уточнили, что раненых эвакуировали на авиабазу «Хмеймим». В данный момент их жизни ничего не угрожает.