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07 ноября 2017
Главные новости 
09:07  07 ноября 2017 0

Захарова пожелала выздоровления журналистам, подорвавшимся на фугасе в Сирии

Медиа-форум
Мария Захарова беспокоится о состоянии здоровья пострадавших россиянФото: Владимир Андреев © URA.RU
новость из сюжета:
Война в Сирии
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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на своей странице в Facebook пожелала скорейшего выздоровления российским журналистам и военным, которые пострадали при подрыве фугаса в Сирии.

«Скорейшего выздоровления российским военнослужащим, а также сотрудникам НТВ — Илье Ушенину и Тимуру Воронову, сотрудникам телеканала „Звезда“ — Константину Худолееву и Дмитрию Стародобскому!» — написала Захарова.

Напомним, что 6 ноября четверо российских журналистов и пятеро военнослужащих пострадали при подрыве террористами управляемого фугаса в сирийском городе Дейр-эз-Зор. В числе пострадавших — бывший корреспондент екатеринбургского «4 канала» Илья Ушенин. В Минобороны уточнили, что раненых эвакуировали на авиабазу «Хмеймим». В данный момент их жизни ничего не угрожает.

Сергей Макеев
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