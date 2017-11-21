Полиция задержала двух подозреваемых в перестрелке в «Москве-Сити»

Двое подозреваемых задержаны после перестрелки на территории комплекса «Москва-Сити». Как сообщили в пресс-службе Следственного комитета по Москве, решается вопрос об избрании меры пресечения для задержанных.
Задержанными оказались мужчины 1988 и 1987 годов рождения. Как уточнили телеканалу 360 в СКР, с задержанными проводятся опознания, очные ставки и иные следственные действия, которые направлены на сбор и закрепление доказательственной базы их участия в перестрелке.
Кроме того, следователям удалось обнаружить автомобиль, на котором участники перестрелки скрылись от полиции.
Перестрелка в ресторане Crystal Ballroom в башне «Око» произошла 17 сентября. Как ранее сообщало «URA.RU», на стоянке охранники попросили водителя убрать неправильно припаркованный «Мерседес», мешавший проходу гостей на юбилей бизнесмена Дмитрия Павлова. На эту просьбу из припаркованных рядом машин вышли несколько мужчин, охранявших предпринимателя Гавриила Юшваева. Словесная перепалка закончилась стрельбой в здании башни «Око». В итоге шесть охранников госпитализировали в городские больницы.
19 ноября правоохранительные органы отчитались о том, что им удалось задержать еще двух возможных участников перестрелки в комплексе «Москва-Сити». На данный момент количество задержанных увеличилось до восьми человек. Следователи обнаружили в ресторане Crystall Ball Room 15 пистолетных гильз и восемь пуль. Всего, по данным МВД было произведено 15 выстрелов. В полиции также рассказали о состоянии пострадавших в перестрелке.