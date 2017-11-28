После отставки главы ФСО вскрылись подробности о миллиардном состоянии его жены

Семья экс-главы Федеральной службы охраны (ФСО) России Евгения Мурова после его отставки получила собственность на миллиарды рублей.
Его жена Людмила Мурова стала совладелицей одной из крупнейших медицинских компаний страны — Единого медицинского центра, писал Forbes. За прошлый год учреждение заработало 1,3 миллиарда рублей чистой прибыли. ЕМЦ практически подмял под себя в Петербурге рынок выдачи казенных справок для МВД и ФМС. До этого фирма принадлежала арестованному питерскому бизнесмену Дмитрию Михальченко, чьи структуры при Евгении Мурове активно сотрудничали с ФСО, сообщает «Собеседник».
Также к Муровой перешла дача Михальченко в поселке Овсяное (включая огромный оздоровительный комплекс). Как выяснил «Собеседник», недвижимость оформлена на экс-компанию Михальченко «Сторент». Одной половиной фирмы владеет Людмила Мурова. Кроме того, по данным издания, Муровой принадлежит и доля в ООО «Управление имуществом „Завод ‚Измерон‘. Это один из лидеров в России на рынке внутрискважинного оборудования для нефтегазовой отрасли.
При этом один из самых важных активов, который перешел от арестованного бизнесмена к пенсионерке — это компания «Феникс», которая строит в Петербурге грузовой порт Бронка. Уставной капитал «Феникса» — около 11 миллиардов рублей. Также, по информации «Собеседника», Евгения Мурова является собственницей нескольких элитных квартир в Санкт-Петербурге и Москве.
Как ранее писало «URA.RU», Евгения Мурова отправили в отставку вопреки существующему мнению среди экспертов о негласной договоренности — не делать крупных кадровых перестановок до осени этого года.