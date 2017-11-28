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28 ноября 2017
18:03  28 ноября 2017 0

После отставки главы ФСО вскрылись подробности о миллиардном состоянии его жены

У Евгения Мурова оказалась очень обеспеченная женаФото: wikimedia.org

Семья экс-главы Федеральной службы охраны (ФСО) России Евгения Мурова после его отставки получила собственность на миллиарды рублей.

Его жена Людмила Мурова стала совладелицей одной из крупнейших медицинских компаний страны — Единого медицинского центра, писал Forbes. За прошлый год учреждение заработало 1,3 миллиарда рублей чистой прибыли. ЕМЦ практически подмял под себя в Петербурге рынок выдачи казенных справок для МВД и ФМС. До этого фирма принадлежала арестованному питерскому бизнесмену Дмитрию Михальченко, чьи структуры при Евгении Мурове активно сотрудничали с ФСО, сообщает «Собеседник».

Также к Муровой перешла дача Михальченко в поселке Овсяное (включая огромный оздоровительный комплекс). Как выяснил «Собеседник», недвижимость оформлена на экс-компанию Михальченко «Сторент». Одной половиной фирмы владеет Людмила Мурова. Кроме того, по данным издания, Муровой принадлежит и доля в ООО «Управление имуществом „Завод ‚Измерон‘. Это один из лидеров в России на рынке внутрискважинного оборудования для нефтегазовой отрасли.

При этом один из самых важных активов, который перешел от арестованного бизнесмена к пенсионерке — это компания «Феникс», которая строит в Петербурге грузовой порт Бронка. Уставной капитал «Феникса» — около 11 миллиардов рублей. Также, по информации «Собеседника», Евгения Мурова является собственницей нескольких элитных квартир в Санкт-Петербурге и Москве.

Как ранее писало «URA.RU», Евгения Мурова отправили в отставку вопреки существующему мнению среди экспертов о негласной договоренности — не делать крупных кадровых перестановок до осени этого года.

Александр Пономарев
© Служба новостей «URA.Ru»
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