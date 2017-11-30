18:26 30 ноября 2017 0

По мнению Дмитрия Медведева, бедность остается одной из главнейших проблем страны Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В борьбе с бедностью депутаты российской Госдумы вынуждены идти на крайние меры. В беседе с «URA.RU» народные избранники рассказали, что вынуждены отдавать часть зарплаты на поддержку особо нуждающихся. По мнению парламентариев, огромный процент людей сегодня находится на грани выживания.

Депутаты Госдумы согласились с председателем правительства Дмитрием Медведевым, заявившим, что бедность остается одной из главнейших проблем страны. Народные избранники в беседе с «URA.RU» назвали свои критерии бедности и рассказали, как ведут непримиримую борьбу с этим социальным пороком.

Пенсионеры — пожалуй, самый незащищенный пласт российского общества Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Депутат Госдумы от «Единой России» Ирина Роднина считает бедными тех людей, которые не могут прожить от зарплаты до зарплаты и не в состоянии содержать семью. «Я не владею точной статистикой, однако много общаюсь с избирателями. Могу сделать выводы, что у людей — множество проблем. Так, молодежь в первую очередь жалуется на сложность с приобретением жилья, у пожилых людей основная часть денег уходит на оплату услуг ЖКХ, а средств на покупку еды и лекарств уже подчас не хватает», — рассказала она «URA.RU». По ее словам, в первую очередь необходимо смотреть на вещи, без которых человек действительно не в силах прожить: «У нас как принято: дескать, если я не могу купить мяса, значит, я бедный. А вопрос надо ставить иначе — а кому нужно это мясо? Вот я не ему это мясо уже лет двадцать!»

По мнению депутата-коммуниста Сергея Обухова, бедным следует считать тех, кому сегодня не хватает даже денег на продукты питания. «Смешно слышать от Медведева про борьбу с бедностью. Посчитайте, сколько раз он об этом уже говорил, а мы все продолжаем топтаться на одном месте. На самом деле Медведев уже давно дал россиянам бесценный совет — денег нет, но вы держитесь», — заявил «URA.RU» Обухов.

Депутат от ЛДПР Александр Курдюмов солидарен с Дмитрием Медведевым. В беседе с «URA.RU» он признал, что бедных людей в стране очень много, причем это «особенно заметно на селе». «В сельской местности вообще творится ужасное — дорог нет, „скорые“ не выезжают, идет живой обмен — люди меняют капусту на картошку, картошку на масло. Потому что денег нет и работы тоже нет», — рассказал парламентарий. По его словам, многие пенсионеры вынуждены выживать на пенсию в 8 тысяч рублей:

«Если сравнивать депутатскую зарплату и зарплату среднего служащего, то разрыв, конечно, тут небольшой. Другое дело, если мы посмотрим на оплату топ-менеджеров, то они в день зарабатывают по нескольку миллионов! Это ни в какие ворота уже не лезет, люди этого не понимают».

Народный избранник также рассказал, что старается, как может, помогать своим избирателям: «В региональные недели выезжаем на территории, покупаем на свои деньги людям продукты питания. Простые люди ведь никому не нужны — чиновники их, как правило, отпинывают».

Даже много работающие россияне оказываются бедными Фото: pixabay.com

Парадокс заключается в том, что в России даже работающие люди оказываются бедными, заявил «URA.RU» депутат от «Справедливой России» Михаил Емельянов. «Очень хорошо, конечно, что правительство заметило существование бедных слоев населения. Вопрос в том — а что делается для того, чтобы проблема решалась? Социальное неравенство продолжает нарастать. Из-за этого страна буквально в любой момент готова взорваться», — сказал парламентарий.

В четверг, 30 ноября, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в интервью российским телеканалам в прямом эфире назвал бедность кричащей проблемой российской экономики. Он также заявил о необходимости принятия реальных шагов по борьбе с этим явлением. Премьер признал, что за последние несколько лет ввиду экономических проблем количество бедных людей выросло. Вместе с ткем, по его словам, это число на сегодняшний день все равно существенно меньше, чем 10-15 лет назад. «Тогда количество людей, которые имели доходы ниже положенного уровня, измерялось цифрой в 30 млн человек», — пояснил Медведев.

По мнению главы правительства, абстрактных призывов бороться с бедностью быть не может: это «абсолютно системная, конкретная работа, которая касается отдельных групп населения, именно тех, кому нужно помогать».