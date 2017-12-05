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05 декабря 2017
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Главные новости Москвы
02:37  05 декабря 2017 0

Трамп поддержал обвиняемого в домогательствах до подростков кандидата в сенат США

Дональд Трамп, москитная сетка, дети в окне, регистрация автомобиля, выпускной бал , трамп дональд
Несмотря на обвинения в домогательствах, Дональд Трамп делает ставку на Роя МураФото: depositphotos.com © URA.RU

В понедельник, 4 декабря, президент США Дональд Трамп по телефону выразил поддержку кандидату на пост сенатора от штата Алабама, республиканцу Рою Муру, которого обвиняют в домогательствах к несовершеннолетним. Об этом представителям СМИ рассказал официальный представитель Белого дома Радж Шах.

«Поскольку демократы отказываются хотя бы одним голосом поддержать масштабные сокращения налогов, нам нужно, чтобы в Алабаме победил республиканец Рой Мур», — приводит Life слова Трампа, который и раньше уже заявлял, что место сенатора от Алабамы нельзя отдавать демократам.

В ноябре сразу несколько женщин рассказали о том, что подверглись сексуальным домогательствам со стороны Мура, когда были подростками. Самому Муру тогда было около 30 лет, он занимал пост заместителя окружного прокурора.

Сергей Демин
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© Служба новостей «URA.Ru»
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