Ученые объяснили грубость мальчиков структурой их мозга

Грубость и низкая степень эмоциональности юношей может зависеть от особенностей структуры их мозга, выяснили ученые из Базельского университета (Швейцария). Чтобы сделать такой вывод, научные сотрудники изучили 189 подростков: 108 девочек и 81 мальчика.
Все участники эксперимента прошли магниторезонансную томографию, сообщает «Федеральное агентство новостей». В ходе исследований ученые заметили, что юношам с увеличенным объёмом передней островковой доли мозга, отвечающей за эмоции и эмпатию, свойственна черствость. При этом у девочек с подобными эмоциональными особенностями отклонений в структуре мозга обнаружено не было.
По мнению ученых, включение гендерного анализа в медицинские и психологические исследования значительно позволит повысить качество работ и достоверность выводов, отмечает агентство Nation News.