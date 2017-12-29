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29 декабря 2017
14:10  29 декабря 2017 1

Ученые объяснили грубость мальчиков структурой их мозга

Съемки жизни горожан финнскими документалистами. Екатеринбург, шар у драмы, подростки, молодежь, отдых, фонтан, октябрьская площадь
Связь между строением мозга и эмоциональностью ученые проследили только у мальчиковФото: Александр Мамаев © URA.RU

Грубость и низкая степень эмоциональности юношей может зависеть от особенностей структуры их мозга, выяснили ученые из Базельского университета (Швейцария). Чтобы сделать такой вывод, научные сотрудники изучили 189 подростков: 108 девочек и 81 мальчика.

Все участники эксперимента прошли магниторезонансную томографию, сообщает «Федеральное агентство новостей». В ходе исследований ученые заметили, что юношам с увеличенным объёмом передней островковой доли мозга, отвечающей за эмоции и эмпатию, свойственна черствость. При этом у девочек с подобными эмоциональными особенностями отклонений в структуре мозга обнаружено не было.

По мнению ученых, включение гендерного анализа в медицинские и психологические исследования значительно позволит повысить качество работ и достоверность выводов, отмечает агентство Nation News.

Виктор Дорофеев
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