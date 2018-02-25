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25 февраля 2018
11:03  25 февраля 2018 0

В сеть «слили» секретный ролик с новыми телефонами Samsung. ВИДЕО

На записи продемонстрированы функции и возможности смартфоновФото: скрин из видео пользователя Slashleaks на Youtube

Кто-то из сотрудников южнокорейской корпорации Samsung «слил» в интернет видео с новыми флагманами Galaxy S9 и Galaxy S9 Plus менее чем за сутки до презентации смартфонов, сообщают СМИ. В компании, когда обнаружили утечку информации, попытались быстро удалить трехминутный ролик из Сети, но к этому времени им уже начали делиться другие пользователи.

На видео демонстрируются основные возможности и функции новых смартфонов, пишет портал akket.com. Так, например, подтвердились слухи о том, что сканер отпечатков пальцев находится под фотокамерой, а не сбоку, как в Galaxy S8 и Galaxy S8 Plus. Также стало известно, что новые телефоны поддерживает функцию «Живой перевод» с помощью камеры в режиме дополненной реальности AR.

Видео: канал пользователя Slashleaks на Youtube.

Официальная презентация новинок пройдет 25 февраля. В ходе анонса производитель назовет дату начала продаж, а также озвучит цены на новинки. Ранее журналист и инсайдер Эван Бласс (Evan Blass) на своей странице в Twitter раскрыл, что цена Samsung Galaxy S9 составит 841 евро (58,5 тысячи рублей без учета наценок), а S9 Plus — 997 (69,5 тысячи рублей).

Виктор Дорофеев
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