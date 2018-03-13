Трамп уволил Рекса Тиллерсона с поста госсекретаря США

18:03 13 марта 2018 0

Рекс Тиллерсон лишился своей должности. Почему — пока неизвестно Фото: U.S. Embassy and Consulates in Canada

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон лишился своего поста. Теперь его место займет директор ЦРУ Майк Помпео.

Дональд Трамп поблагодарил Тиллерсона за службу и объявил о своем решении на личной странице в Twitter. При этом, по его словам, Майк Помпео «фантастически» справится с новыми обязанностями. Также стало известно, кто стал новым руководителем ЦРУ. Эту позицию заняла Джина Хэспел — интересно, что ранее возглавлять разведывательное ведомство женщинам еще не приходилось.

Неизвестно, по какой причине Дональд Трамп принял решение о таких кадровых перестановках. Издание The Washington Post ранее сообщало, что Трамп попросил Тиллерсона об отставке еще 9 марта.