Хвастливый вахтовик лишился 200 тысяч рублей по пути из Нового Уренгоя

16:42 27 марта 2018 1

Мужчина похвастался своим заработком случайному попутчику в поезде Фото: Анна Майорова © URA.RU

Житель города Глазов потерял весь свой заработок, возвращаясь с вахты поездом «Новый Уренгой — Москва». Случайный знакомый похитил у него в общей сложности 210 тысяч рублей, однако вахтовик во многом сам спровоцировал кражу.

В Тюменском линейном отделе МВД России на транспорте рассказали, что 33-летний мужчина, возвращаясь на поезде домой, похвастался своему случайному попутчику полученным заработком. Он даже достал из своей барсетки толстую пачку купюр и продемонстрировал ее в подтверждение своих слов. Когда же вахтовик уснул, злоумышленник аккуратно достал барсетку из-под подушки и вынул все деньги — 132 тысячи рублей, 1000 долларов и 300 евро.

Вернувшись в свой вагон, вор собрал вещи и вышел на ближайшей станции. Там он взял такси до Тюмени, где по приезду арендовал квартиру на сутки. Затем мужчина заказал авиабилет до Москвы, а оттуда до Ижевска. 46 тысяч украденных рублей он оставил на дорогу, а остальное потратил по своему усмотрению. Причем доллары и евро выбросил за ненадобностью. В итоге транспортные полицейские задержали его в аэропорту Рощино во время предполетного досмотра. Против мужчины возбуждено уголовное дело о краже по части 2 статьи 158 УК РФ.