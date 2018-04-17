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17 апреля 2018
Главные новости 
17:31  17 апреля 2018 0

Координатор «РосЯмы» в Екатеринбурге не станет депутатом гордумы. Основание то же, что у Навального

Антикоррупционный форум. Екатеринбург , беззуб алексей
Алексей БеззубФото: Андрей Гусельников © URA.RU

17 апреля 2018 года Свердловский областной суд отклонил апелляционную жалобу на приговор, вынесенный в отношении активиста общественной организации «Дорожный ревизор» (создана на базе движения «РосЯма-Екатеринбург») Алексея Беззуба.

Как сообщили «URA.RU» в облсуде, вынесенный 23 января 2018 года общественнику обвинительный вердикт вступил в силу.

Алексей Беззуб признан виновным в халатности. В тот момент, когда он занимал пост руководителя МКУ «Служба заказчика Орджоникидзевского района», он не предотвратил падение на ребенка хоккейных ворот. Беззуб приговорен к условному сроку — три года с испытательным двухлетним сроком.

В связи со вступлением приговора в силу, Беззуб окончательно потерял возможность выдвигаться кандидатом в депутаты Екатеринбургской гордумы. Как ранее сообщало «URA.RU», он готов поддержать других кандидатов.

Константин Джултаев
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