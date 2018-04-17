17:31 17 апреля 2018 0

Алексей Беззуб Фото: Андрей Гусельников © URA.RU

17 апреля 2018 года Свердловский областной суд отклонил апелляционную жалобу на приговор, вынесенный в отношении активиста общественной организации «Дорожный ревизор» (создана на базе движения «РосЯма-Екатеринбург») Алексея Беззуба.

Как сообщили «URA.RU» в облсуде, вынесенный 23 января 2018 года общественнику обвинительный вердикт вступил в силу.

Алексей Беззуб признан виновным в халатности. В тот момент, когда он занимал пост руководителя МКУ «Служба заказчика Орджоникидзевского района», он не предотвратил падение на ребенка хоккейных ворот. Беззуб приговорен к условному сроку — три года с испытательным двухлетним сроком.

В связи со вступлением приговора в силу, Беззуб окончательно потерял возможность выдвигаться кандидатом в депутаты Екатеринбургской гордумы. Как ранее сообщало «URA.RU», он готов поддержать других кандидатов.