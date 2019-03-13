Эстонская разведка озвучила сценарий войны России с НАТО

Война может начаться после ухода Александра Лукашенко Фото: Минобороны России/Евгений Кель

Если в Белоруссии пройдет «цветная революция», Россия незамедлительно развяжет войну. Об этом говорится в докладе разведки Эстонии «Международная безопасность и Эстония».

«Если что-то случится с [действующим президентом Белоруссии] Александром Лукашенко или с его режимом, то Россия может незамедлительно вмешаться, чтобы помешать превратить страну в демократическую страну с прозападными ценностями», — говорится в докладе.

Доклад был подготовлен на основе анализа российских военных учений, сценарий которых, по наблюдениям эстонских разведчиков, не меняется уже много лет. Авторы исследования заключают, что в случае войны Россия не будет рассматривать Эстонию как цель для нападения, однако может объявить ей войну как члену НАТО.

Ранее внешняя разведка Эстонии заявляла, что в ее распоряжении оказались секретные документы о подготовке Россией войны с Североатлантическим альянсом, напоминает портал «Утро.ру». Как отмечает телеканал 360, разведчики боятся обострения отношений России с Прибалтикой, спровоцировать которое может вмешательство российской стороны в майские выборы в Европейский парламент.