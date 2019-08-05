«Яндекс» отреагировал на сообщение о прослушке «Алисы»

В «Яндексе» заверили, что серьезно относятся к безопасности данных Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

У медиакомпании «Яндекс» нет возможности прослушивать людей, которые пользуются голосовым помощником «Алиса». Об этом сообщила пресс-служба компании.

«У нас нет никакой возможности слышать, что человек говорит „Алисе“ до того, как он активирует ее голосом или кнопкой на устройстве», — приводит RNS позицию «Яндекса». При этом сотрудники корпорации отмечают, что иногда «Алиса» может активироваться на слова, которые созвучны запрограммированным командам. В подобных случаях информация шифруется и хранится в обезличенном виде. «Это происходит крайне редко, и мы постоянно работаем над тем, чтобы таких случаев становилось еще меньше. „Яндекс“ серьезно относится к безопасности данных пользователей», — заверили в IT-компании.

Ранее в telegram-канале «Беспощадный пиарщик» появилось письмо женщины, которая пожаловалась на самопроизвольную активацию «Алисы». Голосовой помощник, по ее словам, работал в фоновом режиме и слушал ее разговор с мужем, пока не выдал себя. «Это случилось тогда, когда она („Алиса“ — прим. ред.) вдруг с чего-то решила, что я к ней обращаюсь», — написала россиянка

«Алиса» — виртуальный голосовой помощник «Яндекса», который умеет общаться с пользователем и искать по его запросу информацию в интернете.