«Яндекс» отреагировал на сообщение о прослушке «Алисы»

У медиакомпании «Яндекс» нет возможности прослушивать людей, которые пользуются голосовым помощником «Алиса». Об этом сообщила пресс-служба компании.
«У нас нет никакой возможности слышать, что человек говорит „Алисе“ до того, как он активирует ее голосом или кнопкой на устройстве», — приводит
Ранее в telegram-канале «Беспощадный пиарщик» появилось письмо женщины, которая пожаловалась на самопроизвольную активацию «Алисы». Голосовой помощник, по ее словам, работал в фоновом режиме и слушал ее разговор с мужем, пока не выдал себя. «Это случилось тогда, когда она („Алиса“ — прим. ред.) вдруг с чего-то решила, что я к ней обращаюсь», — написала россиянка
«Алиса» — виртуальный голосовой помощник «Яндекса», который умеет общаться с пользователем и искать по его запросу информацию в интернете.