Патрушев назвал истинную цель выхода США из договора о ракетах

США хотят выйти из договоров о контроле над различными видами вооружения, чтобы силой добиться господства во всем мире. Таким мнением поделился секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев.
«Когда эти договоры не работают, они (власти США — прим. ред.) будут размещать оружие в любой точке мира против любого противника, кого они таковым посчитают», — приводит RT слова Патрушева. Секретарь Совбеза объяснил, что таким образом Вашингтон планирует «добиваться превосходства» в мире.
Патрушев напомнил, что власти США, объявив о выходе из Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД), не пообещали ограничивать число размещенных в других странах систем вооружения. Из этого следует, что теперь Вашингтон сможет устанавливать свои ракеты не только где угодно, но и «в любом количестве».
Действие ДРСМД было прекращено 2 августа по инициативе властей США. Вашингтон заявил, что Москва якобы нарушила условия, закрепленные в документе, напоминает «Национальная служба новостей». Президент России Владимир Путин отметил, что такое решение США усугубляет ситуацию во всем мире и может привести к новой гонке вооружений. Российский лидер также допустил, что страна может начать разработку ранее запрещенных ракет, уточняет агентство Nation News.