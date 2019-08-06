Патрушев назвал истинную цель выхода США из договора о ракетах

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Выездное заседание совета безопасности РФ. Тюмень, патрушев николай
Николай Патрушев объяснил, зачем Вашингтон пытается избавиться от договора о ракетахФото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

США хотят выйти из договоров о контроле над различными видами вооружения, чтобы силой добиться господства во всем мире. Таким мнением поделился секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев.

«Когда эти договоры не работают, они (власти США — прим. ред.) будут размещать оружие в любой точке мира против любого противника, кого они таковым посчитают», — приводит RT слова Патрушева. Секретарь Совбеза объяснил, что таким образом Вашингтон планирует «добиваться превосходства» в мире.

Патрушев напомнил, что власти США, объявив о выходе из Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД), не пообещали ограничивать число размещенных в других странах систем вооружения. Из этого следует, что теперь Вашингтон сможет устанавливать свои ракеты не только где угодно, но и «в любом количестве».

Действие ДРСМД было прекращено 2 августа по инициативе властей США. Вашингтон заявил, что Москва якобы нарушила условия, закрепленные в документе, напоминает «Национальная служба новостей». Президент России Владимир Путин отметил, что такое решение США усугубляет ситуацию во всем мире и может привести к новой гонке вооружений. Российский лидер также допустил, что страна может начать разработку ранее запрещенных ракет, уточняет агентство Nation News.

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