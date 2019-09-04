В Киеве предупредили о грозящем Украине блэкауте

Дефицит газа на Украине может привести к блэкауту (авария в энергосистеме — прим. ред.) уже ближайшей зимой. Ситуацию не спасут даже поставки американского сжиженного природного газа (СПГ) через Польшу, считает украинский финансовый аналитик Алексей Кущ.
«Импорт газа на Украину через Польшу — это, по сути, лишь небольшой страховочный трос… Да, это вполне рабочий вариант. Но совершенно неправильно оценивать его как палочку-выручалочку, которая спасет нас нынешней зимой», — заявил эксперт в интервью изданию «Факты». По его словам, если Россия прекратит транзит газа через Украину, то топливо, поставляемое из Польши, не покроет дефицит газа в стране.
Ранее Киев, Варшава и Вашингтон подписали договор о поставках природного газа. Если Украина построит интерконнектор (газопровод), то отправлять американский газ из Польши начнут уже в 2021 году, пишет «Утро.ру».