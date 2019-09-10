Лавров высказался об американском шпионе в правительстве России

Сергей Лавров не обсуждал государственные секреты с Дональдом Трампом Фото: Владимир Андреев

новость из сюжета В правительстве РФ работал американский шпион

Министр иностранных дел России Сергей Лавров не знает Олега Смоленкова, которого в СМИ называют американским шпионом, работавшим в правительстве РФ. Об этом глава внешнеполитического ведомства рассказал российским журналистам.

«Я его никогда не видел, никогда с ним не встречался», — приводят РИА «Новости» слова Лаврова.

Таким образом глава МИД отреагировал на информацию журналистов CNN, которые утверждали, что ЦРУ отозвали своего агента в российском правительстве, потому что Трамп в 2017 году разболтал имя шпиона и все разведданные Лаврову и послу России в США Сергею Кисляку. В ЦРУ информацию опровергли.

Позднее стало известно, что шпионом является Смоленков, который работал с 2008 года в аппарате правительства РФ, пишет телеканал 360. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков подтвердил, что Смоленков работал в администрации президента России, напоминает RT. В 2017 году он покинул Россию вместе с женой и детьми.