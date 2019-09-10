В двухэтажном доме располагается шесть спален с ванными комнатами (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета В правительстве РФ работал американский шпион

Подозреваемый в шпионаже против России Олег Смоленков, вероятно, живет в дорогом доме в городе Стаффорд, штат Виргиния. Иностранные базы недвижимости подтверждают эту информацию.

«Смоленков выложил за элитную недвижимость почти миллион долларов, или более 60 млн рублей», — пишет «Лента.ру». В двухэтажном доме располагается шесть спален с ванными комнатами, тренажерный зал и домашний кинотеатр. Во дворе перед особняком установлено открытое джакузи. То, что дом принадлежит Смоленкову, подтверждает база недвижимости на сайте издания The Washington Post.

Ранее американский телеканал CNN сообщил о том, что в 2017 году из России был экстренно эвакуирован агент ЦРУ в российском правительстве. Его имя не оглашалось. Однако в российских СМИ появилась информация, что им может быть сотрудник администрации президента России Олег Смоленков, который в 2017 году выехал с семьей на отдых в Черногорию и пропал.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что Смоленков работал в администрации президента, однако был уволен еще несколько лет назад, передает агентство Nation News. При этом он назвал «криминальным чтивом» заявления о том, что Смоленков работал на ЦРУ.

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сайт realtor.com

сайт realtor.com

сайт realtor.com

сайт realtor.com