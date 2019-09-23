Тюменские туристы более 17 часов не могут вылететь из Сочи

Самолет Airbus 320 авиакомпании Red Wings чартерного авиарейса ИН 829 уже 17 часов не может вылететь из Сочи в Тюмень. Туристы с детьми, которые должны были вылететь в 19 часов 22 сентября, это время провели в аэропорту, сообщила одна из пассажирок рейса, пожелавшая остаться анонимной.
«Два раза приглашали на посадку. В первый не смогли завести двигатели, просидели в духоте час. Во второй двигатели завелись, но их работу сопровождал странный звук. Сорок пять минут продержали в духоте — трапы уже отогнали, на двадцатой открыли двери для поступления воздуха», — рассказала пассажирка рейса ИН 829.
После второй попытки пилот сообщил, что ухудшились погодные условия, полет отменяется. За 17 часов ожидания пассажиров кормили один раз в 3 часа ночи. В течение нескольких часов им из багажа не выдавали детские коляски, младенцев все это время пришлось держать на руках. После отмены второго вылета их заставили получить багаж и повторно пройти регистрацию. Причину задержки рейса не назвали — один из сотрудников аэропорта бросил фразу, что «самолет сломался». По «горячей линии» авиакомпании, куда попыталась обратиться пассажирка, ответили, что проблему должен решать туроператор. «На горячей линии „Библиоглобуса“ — нашего оператора все переложили на перевозчика», — рассказала пассажирка.
В сочинском представительстве авиакомпании Red Wings «URA.RU» сообщили, что вылет самолета по рейсу «Сочи — Тюмень» все-таки состоится в течение часа. В тюменском представительстве на звонок не ответили, как и в аэропорту «Рощино».