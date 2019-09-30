Назван размер наследства Заворотнюк

Наследство актрисы Анастасии Заворотнюк оценено в 500 миллионов рублей Фото: страница Анастасии Заворотнюк в Instagram @a_zavorotnyuk

новость из сюжета Анастасия Заворотнюк тяжело больна

Недвижимое имущество телезвезды Анастасии Заворотнюк, которая, по неподтвержденным данным, сейчас находится на лечении в одной из клиник Москвы, оценивается в полмиллиарда рублей.

«Это трехэтажный особняк в элитном поселке Подмосковья площадью 900 квадратных метров», — передает телеканал «НТВ». Также сообщается, что звезда телесериала «Моя прекрасная няня» также имеет в собственности апартаменты в центре столицы и в Ялте. Их актриса купила после того, как у ее сына врачи диагностировали астму, передает « Федеральное агентство новостей».

Слухи о том, что у актрисы Анастасии Заворотнюк диагностировали злокачественную опухоль мозга последней стадии появились в начале сентября. Семья актрисы эту информацию не комментирует. Также уточнялось, что звезда изменилась до неузнаваемости. Однако позже в СМИ сообщили, что актриса пришла в себя и к ней в палату допустили даже ее годовалую дочь.