Уральский спортсмен, подравшийся с Емельяненко, отказался извиняться

Михаил Кокляев отметил, что он сам по себе не конфликтный Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Пауэрлифтер из Нижнего Тагила Михаил Кокляев отказался извиняться перед бойцом смешанных единоборств Александром Емельяненко, с которым подрался в одном из баров Москвы 2 октября. По словам уральца, его спровоцировали на потасовку.

«Я у него не прошу прощения. Зачем? <…> На видео видно, что я первый кинул. Но это была провокация», — цитирует Кокляева «Подмосковье сегодня». Спортсмен отметил, что он сам по себе не конфликтный, и его аудитория знает об этом.

Уралец рассказал, что они около часа сидели и разговаривали в баре с Емельяненко. Позже боец смешанных единоборств, по словам Кокляева, начал переходить на личности. Среди пользователей интернета популярно мнение, что конфликт может быть инсценировкой для пиара поединка, который пройдет в Москве в конце ноября.

Ранее появилось видео потасовки Кокляева и Емельяненко. На кадрах видно, что боец смешанных единоборств откинул кепку уральскому спортсмену и рассек ему бровь.