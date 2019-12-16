Артисты «Квартала 95» напомнили бывшему коллеге о необходимости выполнения предвыборных обещаний Фото: официальный сайт президента Украины president.gov.ua

Президенту Украины Владимиру Зеленскому напомнили о том, что он до сих пор не приступил к выполнению предвыборных обещаний. Об этом заявили его бывшие коллеги, артисты юмористической студии «Квартал 95», которую посетил лидер государства, сообщает «Пятый канал».

«Весна прошла давно, еще не сел никто», — спели Зеленскому артисты «Квартала». Таким образом, они решили напомнить ему о том, что во время предвыборной гонки будущий президент обещал разобраться с коррупционерами в самые кратчайшие сроки.

Ранее власти США приостановили финансирование Украины из-за ее коррумпированности и нежелания других стран оказывать подобную помощь.