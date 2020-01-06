В России утвердили пособия по безработице на 2020 год

Правительство России утвердило размер пособия по безработице на 2020 год. Соответствующий указ подписал председатель правительства РФ Дмитрий Медведев.
Размеры выплат по безработице не изменился с прошлого года — он составляет от 1500 до 8000 рублей. «По данным Росстата, уровень безработицы, исчисляемой по методологии Международной организации труда (МОТ), составляет в России 4,6% экономически активного населения. При этом официально зарегистрированы безработными 664 тысячи человек», — сообщает «Российская газета».
Количество официально безработных в расчете на 100 вакансий, заявленных работодателем в службы занятости (коэффициент напряженности), в России уменьшилось с 51 человека (по данным на конец ноября 2018 года) до 50 человек (по данным на ноябрь 2019 года).