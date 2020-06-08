Доходы топ-менеджеров госкомпаний России оказались под угрозой

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Сейчас Россия контролирует или владеет крупными долями более чем в 40 компаниях, 34 из которых являются стратегическими. По данным газеты, в большинстве этих компаний вознаграждения топ-менеджеров превышают 30 млн рублей в год. Уточняется, что «Роснефть» в 2019 году выделила на выплаты правлению 3,57 млрд рублей. «Газпром» выплатил топ-менеджерам 1,5 млрд рублей, ОАО РЖД — 2,7 млрд рублей, «Аэрофлот» — 2,1 млрд рублей.

Источники газеты отметили, что правительство хочет оптимизировать и привести к однообразию уровень зарплат топ-менеджеров госкомпаний. Для этого российские власти хотят привязать его к короткому перечню показателей эффективности (KPI). При этом для коммерческих госкомпаний и компаний с участием не только государства в качестве KPI будут использоваться динамика выручки, чистой прибыли и рыночной стоимости. В это же время для некоммерческих госкомпаний определят отраслевые KPI.

«В правительстве разрабатывается идея установить потолок вознаграждения на уровне трех минимальных заработков премьер-министра, то есть не более 30 млн рублей в год», — говорится в публикации. Отмечается, что могут быть исключения из этого правила. Однако их должен утверждать сам президент РФ.

В правительстве России обсуждают ограничение выплат топ-менеджерам госкомпаний. Потолок годовых доходов могут установить на уровне трех годовых зарплат премьер-министра — не более 30 млн рублей. Об этом сообщает газета « Коммерсант » со ссылкой на свои источники.

В большинстве российских госкомпаний вознаграждения топ-менеджеров превышают 30 млн рублей в год Фото: Владимир Андреев © URA.RU

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