Коронавирус завезли в РФ из Европы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Сегодня, 15 июня, — 187-й день с момента обнаружения коронавируса в китайском городе Ухань и 97-й — с объявления пандемии Всемирной организацией здравоохранения.

Количество заболевших в мире перевалило за 8 миллионов. По данным сайта coronavirus-monitor, выздоровело 4 103 175 человек, скончалось 436 884 инфицированных. На первом месте по числу зараженных остаются США (2 162 144), на втором — Бразилия (867 882), замыкает тройку лидеров Россия (528 975).

Лекарство от COVID-19

В России появится уникальная система экспресс-диагностики COVID-19. Тест будет содержать биочип с молекулами олигопептидов. Молекулы также можно будет использовать для производства аэрозолей от коронавируса.

Вакцину от новой инфекции придется обновлять каждые несколько месяцев. Вирус будет «заведомо мутировать», следовательно, вакцины со временем будут терять свою эффективность.

Ситуация в России

За прошедшие сутки в России зарегистрировали 8835 случаев заражения коронавирусом. Общее число инфицированных в стране достигло 528 975 тысяч человек. Жертвами инфекции стали 6 980 пациентов.

Ученые построили «эволюционное древо» COVID в России. Они выяснили, что большинство случаев заражения были завезены в РФ не из Китая, а из Европы. Выздоровевшие после коронавируса пациенты пожаловались на сохранившийся после болезни озноб. Врачи считают, что речь идет об осложнении, а именно нарушении в центральной нервной системе.

Одна из поправок, которую хотят внести в Конституцию РФ, защитит россиян в условиях пандемии. В ней будет обозначено, что государство уважает труд граждан страны и обеспечивает защиту их прав. Кроме того, предлагается прописать, что россиянам гарантируется минимальный размер оплаты труда не менее величины прожиточного минимума.

Пандемия COVID меняет взгляды людей на многие вещи. Так, поменялось отношения к жилью. После начала карантинных мер у граждан появился запрос на стены и изоляцию: например, многие обладатели квартир-студий пожалели о том, что не имеют отдельного помещения. Изменилось и отношение россиян к туризму. Треть опрошенных респондентов решили в дальнейшем выбирать авиабилеты с возможностью возврата. Четверть респондентов решили придерживаться такого же принципа и при выборе отелей.

Роспотребнадзор выдал гостиницам рекомендацию о том, что размещение гостей должно быть «преимущественно одноместным». Вместе возможно селить в номер только семейные пары. Позже в ведомстве уточнили, что окончательное решение о расселении будет за отелями и гостиницами.

В одном из магазинов Санкт-Петербурга антисептик на спирту продавали в бутылках детской воды. Из-за ошибки сотрудников магазина двухлетняя девочка сделала из емкости с дезинфицирующим средством несколько глотков.

Ситуация в мире

Президент Франции Эмманюэль Макрон объявил о первой победе над коронавирусом во Франции. С понедельника французы смогут свободно путешествовать в страны Евросоюза.

Другие европейские страны также ослабляют ограничения. Германия сняла ограничения на государственных границах и возобновляет регулярные перелеты, Нидерланды разрешают своим гражданам туристические поездки в 16 стран Европы, Швейцария открывает границы с ЕC . Небо для международных рейсов от открывает Украина.

Шведский ритейлер IKEA намерен вернуть деньги странам, которые предоставили ему господдержку во время пандемии. Дело в том, что компания пострадала меньше, чем ожидала.

Мнения экспертов

Ученые перечислили места, где легче всего подхватить COVID. Это офисы, религиозные учреждения, школы, кинотеатры и кафе. Чтобы избежать заражения, следует продолжать носить маски. С этим согласен и главный пульмонолог Минздрава РФ Сергей Авдеев. Он отметил, что после выхода из режима самоизоляции важно продолжать носить маски, перчатки, соблюдать социальную дистанцию.

Если соблюдать все требования, то второй волны коронавируса удастся избежать, уверен врач-инфекционист, иммунолог-аллерголог Георгий Викулов.