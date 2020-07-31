Мясников рассказал, как избежать тяжелого течения коронавируса

Физические нагрузки и закаливание — самые мощные факторы укрепления иммунитета, рассказал врач Фото: Dmitry Rozhkov / CC BY-SA (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0)

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Телеведущий и врач Александр Мясников назвал несколько правил для того, чтобы коронавирус протекал в легкой форме. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По словам доктора, нужно вести здоровый образ жизни — бросить курить и заниматься спортом. «Физические нагрузки и закаливание — самые мощные факторы укрепления иммунитета», — написал Мясников. Кроме того, важно похудеть, так как избыточный вес является фактором риска при COVID-19. Для этого нужно стремиться к здоровому малокалорийному питанию, уточнил врач. Он также посоветовал контролировать артериальное давление и ставить все обязательные вакцины.

Ранее вирусолог Анатолий Альтштейн заявил, что уровень смертности от коронавируса даже в пределах одной страны может внушительно отличаться. Это связано с тем, что в разных регионах распространяется разные типы COVID-19. По его словам, со временем смертность от коронавируса снизится по всему миру, но сам вирус никуда не пропадет.

Оперативные новости России и Урала — в telegram-канале «URA.RU» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.