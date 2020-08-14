Губернатор сказал курганцам, что отличает их от богатых тюменцев

Губернатор Курганской области Вадим Шумков заявил, что Тюмень не всегда отличалась по уровню развития от Кургана. Скачок в развитии Тюмени произошел лишь в последние 20 лет благодаря реализации различных проектов, заявил он на своей странице в соцсети Instagram, поздравляя соседний регион с днем рождения.
По словам Шумкова, внимание на «несостыковки и неравенство в развитии регионов» обращают многие курганцы. Сам он работал в Тюменской области более 20 лет, из них почти 15 — в Тюмени. «Я помню 90-е. Помню 2000 год, когда по многим точкам развития регионов и административных центров они были сопоставимы. В чем-то за счет внутренней комфортности и уюта Курган даже смотрелся выигрышней», — отметил губернатор.
В последние 20 лет, по словам Шумкова, в Тюменской области реализовали тысячи крупных, средних и малых проектов. «Созданы сотни масштабных жилых и инфраструктурных объектов. Застроены огромные новые территории. Регион устойчиво рос и развивался», — рассказал он. При этом курганский губернатор считает, что наличие нефти не было основным толчком к развитию Тюменской области: «Это прежде всего люди, в том числе наши люди, которые не находя себе применения здесь, переезжали туда».
В конце прошлого года в России определили города с самой благоприятной для жизни средой. Первое место среди уральских городов получила Тюмень (212 баллов из 360 возможных). Ни один из городов Курганской области не преодолел рубеж благоприятности (180 баллов).
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