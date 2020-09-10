Строители из Екатеринбурга работали в ЯНАО без разрешения

Фонд жилстроя ЯНАО не организовал контроля за подрядчиком в Яр-Сале Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

Фонд жилищного строительства ЯНАО не организовал надзор за деятельностью застройщика из Екатеринбурга в рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда». Как сообщили в окружной прокуратуре, компания из Екатеринбурга возводила многоквартирный дом в Яр-Сале без разрешения.

«В нарушение требований законодательства строительство многоквартирного жилого дома в Яр-Сале осуществлялось в отсутствие разрешения на строительство», — говорится в сообщении прокуратуры. Государственный надзор на строительной площадке компании «Деловой Урал — ЕК» организован не был.

В отношении должностного лица ООО «Деловой Урал-ЕК» было возбуждено административное дело по статье «нарушение установленного порядка строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства, ввода его в эксплуатацию» КоАП РФ. После этого нарушения были устранены: подрядчик получил разрешение на строительство, заказчиком организовал государственный строительный надзор на объекте, ответственное должностное лицо наказали в дисциплинарном порядке.

Между тем, ранее Фонд жилстроя ЯНАО оказался в центре скандала. Экс-глава структуры Виктор Калашников за хищение 60 млн рублей из бюджета был приговорен к семи годам колонии и штрафу 800 тысяч рублей. С осужденного также взыщут сумму похищенного.

Вместе с Калашниковым осужден экс-директор компании «Ямалгазспецстрой-Жилье» Сергей Курчевский. Его признали виновным по статье о пособничестве в растрате чужого имущества.