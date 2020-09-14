14 сентября 2020

Зеленский предупредил об угрозе «майдана» в Беларуси

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Отделение посольства Республики Беларусь в Российской Федерации в Екатеринбурге, флаг белоруссии, посольство беларуси
Зеленский посоветовал белорусским властям пойти выйти на диалог с народом Фото: Анна Майорова © URA.RU
новость из сюжета
Протесты в Белоруссии

Если белорусские власти не установят диалог с народом, страна может столкнуться с «майданом». В этом уверен президент Украины Владимир Зеленский.

«Если государство откажется от диалога с народом, Беларусь может получить что-то вроде «майдана», — цитирует украинского лидера RT.

Он отметил, что сейчас люди борются за свободу и демократию без агрессии и насилия: никто не бросает камни, не поджигают здания. Несмотря на это, по словам Зеленского, многие демонстранты подвергаются жестокому обращению со стороны государства. Он также добавил, что в настоящий момент не видит «символического лидера», вокруг которого «могли бы сплотиться люди».

Массовые протесты в Беларуси начались после выборов президента 9 августа. Позже на предприятиях рабочие устроили забастовки. Демонстранты выступили против победы действующего президента Александра Лукашенко, который набрал более 80% голосов. Его оппонент Светлана Тихановская называет себя «президентом, избранным народом». Лукашенко согласен провести новые досрочные выборы, но после принятия новой конституции в Белоруссии.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...