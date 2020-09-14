Зеленский предупредил об угрозе «майдана» в Беларуси

Если белорусские власти не установят диалог с народом, страна может столкнуться с «майданом». В этом уверен президент Украины Владимир Зеленский.
«Если государство откажется от диалога с народом, Беларусь может получить что-то вроде «майдана», — цитирует украинского лидера RT.
Он отметил, что сейчас люди борются за свободу и демократию без агрессии и насилия: никто не бросает камни, не поджигают здания. Несмотря на это, по словам Зеленского, многие демонстранты подвергаются жестокому обращению со стороны государства. Он также добавил, что в настоящий момент не видит «символического лидера», вокруг которого «могли бы сплотиться люди».
Массовые протесты в Беларуси начались после выборов президента 9 августа. Позже на предприятиях рабочие устроили забастовки. Демонстранты выступили против победы действующего президента Александра Лукашенко, который набрал более 80% голосов. Его оппонент Светлана Тихановская называет себя «президентом, избранным народом». Лукашенко согласен провести новые досрочные выборы, но после принятия новой конституции в Белоруссии.
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