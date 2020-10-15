Геннадий Онищенко развеял популярные мифы о коронавирусе Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко развеял главные мифы о коронавирусе. Речь — об опасности медицинских масок, повторном заражении, отсутствии эпидемии и уровне смертности.

Первый миф, который можно услышать от сомневающихся в пользе профилактических мер граждан, заключается в том, что маски должны носить только заболевшие. А еще она якобы вредна для дыхания и иммунитета. «Маска играет важную роль. Она спасает в огромном количестве случаев. Дело в том, что у человека при разговоре, дыхании, чихании, кашле вылетают маленькие капли слюны. Их-то маска на себе и задерживает, тем самым останавливая основное количество вирусных частиц, которые выделяет заразный человек», — объяснил Онищенко «Парламентской газете». Маску, по его словам, должны носить все: одни — чтобы не заразиться, другие — чтобы не заразить; если ей правильно пользоваться, она не опасна.

Второй миф: «Я уже болел и больше не заболею». Это не так, уверен эксперт. После болезни действительно вырабатывается иммунитет, но никто не знает, насколько он будет длителен. К тому же, известны случаи, когда иммунного ответа организма после заражения не последовало.

Третий распространенный миф заключается в том, что в России эпидемии коронавируса вовсе нет. Геннадий Онищенко уверяет, что это не так, поскольку это подтверждается цифрами интенсивности проявления заболевания. Более того, COVID-19 распространился в 188 странах из чуть больше двухсот на Земле. «В данном случае мы можем говорить о глобальной пандемии», — добавил он.

Также собеседник издания затронул тему летальности, поскольку есть люди, утверждающие, что от гриппа умереть больше шансов, чем от коронавируса. По его словам, в общем итоге от гриппа действительно ущерб выше, чем от COVID, но лишь потому, что каждый осенне-зимний период гриппом заболевают от 200 до 900 миллионов человек. «По сравнению с этими цифрами те 38 миллионов, у кого официально зарегистрировали коронавирус, — это ничто. И при этом летальность от COVID-19 выше в группе людей старше 70 лет», — подытожил санитарный врач.