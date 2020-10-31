Россиян предупредили о всплеске мошенничества по кредитам

Мошенники работают с применением методов социальной инженерии Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Мошенники добиваются выдачи предварительно одобренных кредитов на клиентов банка и выводят эти деньги себе. Долг перед банком при такой схеме оспорить практически невозможно, сообщил замначальника департамента защиты информации Газпромбанка Алексей Плешков.

«В 2020 году, согласно заявлениям наших клиентов, наблюдается увеличение количества случаев мошенничества с применением методов социальной инженерии», — приводит слова Плешкова РБК. Уточняется, что первые случаи такого мошенничества были зарегистрированы во втором полугодии 2019 года.

За десять месяцев 2020 года суммарный доход от подобных атак исчисляется сотнями миллионов рублей. Мошенники звонят клиентам банка, используя базы данных для доступа к их ФИО, номеру телефона и банку, в котором они обслуживаются. Они говорят клиентам, что им уже одобрен кредит в банке и сейчас он оформляется. Понять это можно, забив ФИО и номер телефона клиента на сайте банка. Затем человеку предлагают установить специальное приложение, чтобы защитить персональные данные или отменить заявку. Эти деньги потом нужно перевести через приложение на «специальный» счет якобы для того, чтобы закрыть кредит или спасти деньги от мошенников.

За границу должников перед банком не выпускают. Часто люди едут с уверенностью в отсутствии долгов, однако на границе узнают, что стали жертвами мошенников. Юристы советуют в такой ситуации обращаться в полицию, однако если правоохранительные органы бездействуют, необходимо идти в прокуратуру, пишет « Царьград ».