Российский сериал вошел в топ-10 от Netflix

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Компания Netflix оценила российский сериал «Эпидемия» Фото: Анна Майорова © URA.RU

Российский сериал «Эпидемия» попал в топ-10 самых просматриваемых сериалов на платформе Netflix. Соответствующая информация появилась в американской деловой газете The Wall Street Journal.

«На восьмом месте среди десяти самых популярных зарубежных сериалов Netflix у зрителей в США находится „Эпидемия“ (Россия)», — говорится на сайте деловой газеты. Действие картины разворачивается в Москве, где начал распространяться смертельный вирус.

По сюжету группа выживших пытаются спастись за пределами города. Все сериалы опубликованного рейтинга сняты на научно-фантастическую тематику. В топе находится также испанский сериал «Бумажный дом», немецкая картина «Варвары» и норвежский сериал «Рангарек».

Писатель-фантаст Стивен Кинг похвалил сериал в своем twitter-аккаунте. Он назвал кинокартину «чертовски хорошим сериалом», передает телеканал 360. Ранее сервис Netflix оптимизировал платформу для русскоязычных зрителей.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
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+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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