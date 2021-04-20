20 апреля 2021

Росгидромет пообещал москвичам аномальное потепление

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
МИД России и Дом Правительства РФ. Москва, весна, молодежь, близняшки
В Москве ожидается температура воздуха выше нормы Фото:

В Москве ожидается температура воздуха выше нормы. Об этом заявил начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин.

«Будет улучшение […] В четверг и пятницу преимущественно без осадков, южный ветер, и уже в пятницу будет температура выше нормы — 15-18 градусов днем», — цитирует эксперта ТАСС. При этом он отметил, что погода изменится лишь на два дня, в субботу в регион снова вернутся дожди.

Ранее синоптики заявили, что в Москве за сутки выпадет половина месячной нормы осадков. Таких сильных дождей в городе не было с 1948 года. По сообщению экспертов, погода изменилась из-за балканского циклона «Ятин». Дождь в Москве продлится 24 часа.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...