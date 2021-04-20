Росгидромет пообещал москвичам аномальное потепление

В Москве ожидается температура воздуха выше нормы. Об этом заявил начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин.
«Будет улучшение […] В четверг и пятницу преимущественно без осадков, южный ветер, и уже в пятницу будет температура выше нормы — 15-18 градусов днем», — цитирует эксперта ТАСС. При этом он отметил, что погода изменится лишь на два дня, в субботу в регион снова вернутся дожди.
Ранее синоптики заявили, что в Москве за сутки выпадет половина месячной нормы осадков. Таких сильных дождей в городе не было с 1948 года. По сообщению экспертов, погода изменилась из-за балканского циклона «Ятин». Дождь в Москве продлится 24 часа.
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