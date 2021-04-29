Конфликтолог раскрыл детали смерти легендарного вора в законе

Иван Львов умер после операции по удалению селезенки Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

новость из сюжета Противостояние воров в законе

Вор в законе Иван Львов (Борода) умер в 1958 году после операции, проведенной хирургом, у которого криминальный авторитет украл 12 ампул морфия. Об этом сообщил конфликтолог, писатель Вадим Туманов.

Как сообщает агентство «Прайм Крайм» со ссылкой на слова Туманова, Львов умер после операции по удалению селезенки. Эту операцию проводил хирург, у которого Львов украл морфий. Врачи сообщили, что вор в законе умер от осложнений, которые появились после операции.

Львов вместе с другими ворами украл морфий из кабинета хирурга в 1957 году. Им помогал медбрат клиники, имевший доступ к кабинету доктора.

Туманов рассказал, что Львов пользовался авторитетом среди других воров в законе. Его считали лидером криминального мира. На его счету восемь успешных побегов и множество преступлений.