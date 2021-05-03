03 мая 2021

Роспотребнадзор посоветовал россиянам уехать на дачу

© Служба новостей «URA.RU»
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В Роспотребнадзоре рассказали, что прогулки на свежем воздухе положительно сказываются на здоровье Фото:
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Коронавирус COVID-19

Эксперты Роспотребнадзора посоветовали россиянам уехать за город или на дачу во время майских выходных, чтобы уберечься от заражения коронавирусом. Соответствующие рекомендации опубликованы на официальном сайте ведомства.

«В условиях сохранения рисков распространения коронавирусной инфекции отдых за городом или на даче — хорошее решение», — говорится на сайте ведомства. Там отметили, что уехав из города на время длинных выходных в мае, россияне смогут снизить риск заражения коронавирусом.

При этом свежий воздух положительно скажется на здоровье, добавили в Роспотребнадзоре. В ведомстве отметили, что оставшиеся в городе не смогут избежать большого числа контактов с людьми.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что майские выходные стоит провести в кругу семьи, чтобы не заболеть COVID-19, передает «Национальная служба новостей». Врач и телеведущий Евгений Комаровский отметил, что прогулки за городом помогут восстановить здоровье после коронавируса.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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