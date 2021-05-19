На беглого российского банкира завели еще одно уголовное дело

Следственный комитет РФ возбудил еще одно уголовное дело на бывших руководителей банка «БФГ-Кредит». Среди них — беглый бизнесмен и кинопродюсер Юрий Глоцер.
«Уголовное дело в отношении бывших предправления банка Павла Дойнова, его заместителя Дениса Пуресева, учредителя кредитной организации Юрия Глоцера и председателя кредитного комитета Евгения Мафцира лично возбудил начальник главного следственного управления СКР Денис Колесников», — передает «
По версии следствия, в период с сентября 2014 года до апреля 2016 года фигуранты похитили из банка 22,7 миллиарда рублей «путем их систематического зачисления на счета подконтрольных соучастникам юридических лиц под видом выдачи им кредитов». Затем деньги оказались на счетах юрлиц, список которых занимает с десяток страниц.
Часть похищенных средств была переведена на счета кипрских офшоров. По версии следствия, фигуранты расследования и их сообщники приобрели в России и за границей недвижимость, оцениваемую в 1,5 млрд рублей.
Банк был лишен лицензии ЦБ РФ в 2016 году в связи с полной утратой капитала. По версии следствия, владельцы и руководители банка Глоцер и Евгений Мафцир организовали вывод банковских активов на сумму порядка 30 млрд рублей. В марте объявленный в международный розыск совладелец московского банка «БФГ-Кредит» Глоцер получил политическое убежище на Украине.
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