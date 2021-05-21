В структурах УГМК сообщили, что выступление Джахангира Махмудова является одиночной акцией и связано с его профилем Фото: Анна Майорова © URA.RU

Сын мажоритарного владельца УГМК Искандара Махмудова —Джахангир — впервые от лица руководства холдинга обратился к сотрудникам. Он попросил работников помочь УГМК в создании долгосрочной стратегии компании. Видеоролик появился на фоне разделения активов между Махмудовым-старшим и гендиректором УГМК Андреем Козицыным, который ранее единолично выступал от лица компании.

«Я хочу пригласить вас принять участие в нашем первом корпоративном кейс-чемпионате УГМК. Это командное соревнование для решения реальных бизнес-задач. Темой этого года станет снижение уровня производственных запасов. Соревнование позволит нашим перспективным сотрудникам проявить себя на самом высоком уровне, а компании — разработать и внедрить новые ценные идеи, которые помогут нам достичь стратегических целей», — рассказал Искандар Махмудов.

Источник URA.RU в структурах УГМК сообщил, что выступление Джахангира Махмудова является одиночной акцией и связано с его профилем — трансформацией холдинга. Получить официальный комментарий в УГМК не удалось. Там пообещали ответить позднее.

Вице-президент по коммуникациям строительной корпорации «Маяк» Олег Мошкарев в беседе с URA.RU отметил смену публичного лица, высказывающегося от лица руководства. «Управление коммуникациями в компании такого уровня как УГМК, как правило, так же четко структурировано, как управление финансами. Публичное обсуждение стратегических целей серьезной бизнес-группы — по определению прерогатива первого лица. В этом смысле публичная активность Махмудова носит знаковый характер и вероятнее всего фиксирует перераспределение влияния и центра принятия решения по ключевым вопросам деятельности холдинга», — уточнил Мошкарев.

Ранее URA.RU сообщало, что владельцы компании Андрей Козицын и Искандер Махмудов делят бизнес-активы. Махмудову останутся активы, связанные с производством меди, при этом музеи, «УГМК-Агро», «УГМК-Здоровье», стройка и социальные проекты отойдут Козицыну. Перераспределение активов проходит на фоне трансформации холдинга, которую курирует Джахангир Махмудов.