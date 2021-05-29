Губернатор ХМАО предложила изменить один из налогов в России

Губернатор ХМАО призвала масштабировать режим налога на дополнительный доход Фото: Алексей Андронов © URA.RU

Губернатор Югры Наталья Комарова призвала масштабировать режим налога на дополнительный доход (НДД) на всю нефтяную отрасль с 2022 года. Об этом она сообщила в ходе совещания, посвященному вопросам налогового стимулирования нефтяной отрасли России.

«На совещании… предложила рассмотреть возможность масштабирования нового налогового режима на всю нефтяную отрасль с 1 января 2022 года», — написала Комарова на своей странице в Instagram. По ее мнению, это позитивно повлияет на социальную уверенность населения, долгосрочность экономического развития регионов с традиционной нефтедобычей — Республики Татарстан, Башкортостан, Коми, Якутии, ХМАО.

Несколько заместителей министров России, а также депутаты Госдумы прибыли в ХМАО 29 мая. Вместе с губернатором Югры Натальей Комаровой и представителями предприятий топливно-энергетического комплекса федеральные чиновники обсудили нефтегазовую отрасль РФ.