28 мая 2021

Десант федеральных чиновников и депутатов высадился в ХМАО

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Качалки. Сургут, газ, газпром, топливо, роснефть, качалка, экономика, нефть, месторождение, нефтедобыча, добыча нефти, черное золото, природные ресурсы, лукоил, сургутнефтегаз, куст нефтегазовый, цены на нефть
В Югре гости из столицы обсудят нефтегазовую отрасль Фото:

Несколько заместителей министров России, а также депутаты Госдумы прибыли в ХМАО 29 мая. Вместе с губернатором Югры Натальей Комаровой и представителями предприятий топливно-энергетического комплекса федеральные чиновники обсудят нефтегазовую отрасль РФ.

В регион прибыли председатель комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров, член общественного совета Федеральной налоговой службы РФ Ольга Ануфриева, замминистра финансов России Алексей Сазанов, замминистра энергетики РФ Павел Сорокин, председатель комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный, а также представители нефтегазодобывающих компаний. Об этом сообщили в правительстве ХМАО.

«На мероприятии обсудят налоговое стимулирование системообразующей отрасли, решения по развитию нефтегазовой отрасли страны, взаимодействие правительства нефтяных регионов и инвесторов», — рассказали в пресс-службе правительства Югры. Также 29 мая замминистра энергетики Сорокин проведет рабочее совещание по вопросу догазификации домовладений россиян.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Югра» и в viber-канале «Югра», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...