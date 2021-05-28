Десант федеральных чиновников и депутатов высадился в ХМАО

В Югре гости из столицы обсудят нефтегазовую отрасль Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Несколько заместителей министров России, а также депутаты Госдумы прибыли в ХМАО 29 мая. Вместе с губернатором Югры Натальей Комаровой и представителями предприятий топливно-энергетического комплекса федеральные чиновники обсудят нефтегазовую отрасль РФ.

В регион прибыли председатель комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров, член общественного совета Федеральной налоговой службы РФ Ольга Ануфриева, замминистра финансов России Алексей Сазанов, замминистра энергетики РФ Павел Сорокин, председатель комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный, а также представители нефтегазодобывающих компаний. Об этом сообщили в правительстве ХМАО.

«На мероприятии обсудят налоговое стимулирование системообразующей отрасли, решения по развитию нефтегазовой отрасли страны, взаимодействие правительства нефтяных регионов и инвесторов», — рассказали в пресс-службе правительства Югры. Также 29 мая замминистра энергетики Сорокин проведет рабочее совещание по вопросу догазификации домовладений россиян.