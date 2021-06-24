24 июня 2021

В России призвали повысить тарифы на холодную воду

© Служба новостей «URA.RU»
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Эксперты заявили, что очистка сточных вод стоит немало денег Фото:

В России следует повысить тарифы на холодную воду. Об этом заявила исполнительный директор Российской ассоциации водоснабжения и водоотведения Елена Довлатова.

«Тарифы на холодную воду и канализацию самые низкие, хотя очистка сточных вод стоит немало денег. У водоканалов зачастую не хватает средств на качественные реагенты для очистки, модернизацию труб — ухудшается качество воды как в кранах граждан, так и в водоемах», — цитируют эксперта «Известия».

Она отметила, что тарифы следует поднять до экономически обоснованных, адресно субсидируя малоимущих граждан. При этом член совета партнерства НП «ЖКХ контроль» Светлана Разворотнева выразила мнение, что стоит в принципе отказаться от централизованного регулирования тарифов на ЖКУ и дать региональным властям возможность самостоятельно устанавливать цены.

С 1 июля россиян ждет ежегодное повышение тарифов на жилищно-коммунальные услуги. Поднимутся они в среднем на 3,3%. Процесс увеличения платы контролируют в Федеральной антимонопольной службе, передает телеканал 360. Как раъзяснил «Life» ведущий юрист «Европейской юридической службы» Сбруи Иващенко, тарифы устанавливаются регионами властями.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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