В России призвали повысить тарифы на холодную воду

В России следует повысить тарифы на холодную воду. Об этом заявила исполнительный директор Российской ассоциации водоснабжения и водоотведения Елена Довлатова.
«Тарифы на холодную воду и канализацию самые низкие, хотя очистка сточных вод стоит немало денег. У водоканалов зачастую не хватает средств на качественные реагенты для очистки, модернизацию труб — ухудшается качество воды как в кранах граждан, так и в водоемах», — цитируют эксперта «Известия».
Она отметила, что тарифы следует поднять до экономически обоснованных, адресно субсидируя малоимущих граждан. При этом член совета партнерства НП «ЖКХ контроль» Светлана Разворотнева выразила мнение, что стоит в принципе отказаться от централизованного регулирования тарифов на ЖКУ и дать региональным властям возможность самостоятельно устанавливать цены.
С 1 июля россиян ждет ежегодное повышение тарифов на жилищно-коммунальные услуги. Поднимутся они в среднем на 3,3%. Процесс увеличения платы контролируют в Федеральной антимонопольной службе, передает телеканал 360. Как раъзяснил «
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