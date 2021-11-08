08 ноября 2021

Банки смогут уничтожать бумажные договоры без согласия клиентов

© Служба новостей «URA.RU»
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Минэкономразвития готовит поправки к закону Фото:

Банки смогут в одностороннем порядке уничтожать бумажные договоры с клиентами и создавать их электронные версии. Соответствующие поправки готовятся ко второму чтению законопроекта о переводе делового документооборота в цифровой формат. О этом рассказали в Минэкономразвития.

«Наиболее крупные и надежные банки с точки зрения правительства и ЦБ получат возможность уничтожать бумажные оригиналы без подписания электронного дубликата второй стороной», — сообщили «Известиям» в Минэкономразвития. Отмечается, что так финорганизации смогут сэкономить на хранении бумажных архивов около 3,5 трлн рублей в год.

В Центробанке поддерживают предлагаемые нововведения. Однако ведущий юрист компании «Парфенон» Павел Уткин считает, что электронный архив может дать сбой, а данные из него — пропасть. А по мнению, операционного директора финтех платформы «Фаст Ривер» Ксении Артемьевой, есть риски утечек информации.

Ранее сообщалось, что в Госдуме РФ хотят принять закон о цифровом архиве, по которому вся информация будет храниться на электронных носителях. Инициатива позволит значительно снизить затраты банков.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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