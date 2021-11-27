Врач перечислила признаки дефицита железа после COVID-19

В постковидный синдром в организме человека может возникнуть нехватка железа. Об этом сообщила врач-диетолог Римма Мойсенко.
«Если у человека в постковидном состоянии дефицит железа, он будет сопровождаться определенными признаками. Это может быть общая слабость, это может быть выпадение волос, ухудшение состояния ногтевой пластинки, кожи и так далее», — рассказала врач-диетолог радио Sputnik. Специалист посоветовала не принимать медикаменты без предварительного посещения врача.
По словам Риммы Мойсенко, прежде всего, доктор должен продиагностировать человека, чтобы понять, с чем связан данный сбой в организме. Это может быть из-за нехватки других элементов, либо же из-за нарушений работы кишечника. Стоит также проверить ферритин — это белок, в форме которого запасается железо. Помимо этого, Мойсенко предупредила о вредной привычке есть много сладкого вместе с мясными продуктами, например, когда человек булочкой заедает мясо, — таким образом, железо из мясо усвоено не будет, «потому что кандидозная флора будет забирать железо себе».
Врач-гематолог Сергей Захаров рассказал, что железодефицит может говорить о возможном гастрите, хроническом геморрое и опухолях, пишет
Подписывайтесь на URA.RU в