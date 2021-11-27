27 ноября 2021

Врач перечислила признаки дефицита железа после COVID-19

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Прежде чем принимать витамины, человеку необходимо обратиться за консультацией к специалисту Фото:

В постковидный синдром в организме человека может возникнуть нехватка железа. Об этом сообщила врач-диетолог Римма Мойсенко.

«Если у человека в постковидном состоянии дефицит железа, он будет сопровождаться определенными признаками. Это может быть общая слабость, это может быть выпадение волос, ухудшение состояния ногтевой пластинки, кожи и так далее», — рассказала врач-диетолог радио Sputnik. Специалист посоветовала не принимать медикаменты без предварительного посещения врача.

По словам Риммы Мойсенко, прежде всего, доктор должен продиагностировать человека, чтобы понять, с чем связан данный сбой в организме. Это может быть из-за нехватки других элементов, либо же из-за нарушений работы кишечника. Стоит также проверить ферритин — это белок, в форме которого запасается железо. Помимо этого, Мойсенко предупредила о вредной привычке есть много сладкого вместе с мясными продуктами, например, когда человек булочкой заедает мясо, — таким образом, железо из мясо усвоено не будет, «потому что кандидозная флора будет забирать железо себе».

Врач-гематолог Сергей Захаров рассказал, что железодефицит может говорить о возможном гастрите, хроническом геморрое и опухолях, пишет Life. Также недостаток витамина может возникнуть из-за длительных диет или вегетарианского образа жизни.

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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