Saxo Bank: отказ от нефти и газа будет отложен на годы

Государства ослабят экологические ограничения из-за энергокризиса, считают аналитики Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Энергетический кризис 2021 года заставит власти государств пересмотреть политику и перенести отказ от нефти и газа на 5-10 лет. Такой прогноз содержится в документе «10 шокирующих предсказаний на 2022 год», который подготовили аналитики датского Saxo Bank.

«Органы откажутся от целей по нормализации климата. Будет ослаблена инвестиционная бюрократия на пять лет для добычи нефти и на десять лет для добычи газа. Это побудит производителей к обеспечению адекватного количества ресурсов по разумным ценам», — говорится в отчете.

Политики стран ослабят экологические ограничения, уверены аналитики банка. Такой шаг, в том числе, позволит снизить социальную напряженность, появляющуюся из-за роста цен, отметили в Saxo Bank.