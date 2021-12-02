Saxo Bank: отказ от нефти и газа будет отложен на годы

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Клипарт. Сургут, газ, винтиль
Государства ослабят экологические ограничения из-за энергокризиса, считают аналитики Фото:

Энергетический кризис 2021 года заставит власти государств пересмотреть политику и перенести отказ от нефти и газа на 5-10 лет. Такой прогноз содержится в документе «10 шокирующих предсказаний на 2022 год», который подготовили аналитики датского Saxo Bank.

«Органы откажутся от целей по нормализации климата. Будет ослаблена инвестиционная бюрократия на пять лет для добычи нефти и на десять лет для добычи газа. Это побудит производителей к обеспечению адекватного количества ресурсов по разумным ценам», — говорится в отчете.

Политики стран ослабят экологические ограничения, уверены аналитики банка. Такой шаг, в том числе, позволит снизить социальную напряженность, появляющуюся из-за роста цен, отметили в Saxo Bank.

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Энергетический кризис 2021 года заставит власти государств пересмотреть политику и перенести отказ от нефти и газа на 5-10 лет. Такой прогноз содержится в документе «10 шокирующих предсказаний на 2022 год», который подготовили аналитики датского Saxo Bank. «Органы откажутся от целей по нормализации климата. Будет ослаблена инвестиционная бюрократия на пять лет для добычи нефти и на десять лет для добычи газа. Это побудит производителей к обеспечению адекватного количества ресурсов по разумным ценам», — говорится в отчете. Политики стран ослабят экологические ограничения, уверены аналитики банка. Такой шаг, в том числе, позволит снизить социальную напряженность, появляющуюся из-за роста цен, отметили в Saxo Bank.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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