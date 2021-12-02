Saxo Bank предсказал новую гонку вооружений в будущем году

02 декабря 2021 в 13:48 Размер текста - 17 +

Гиперзвуковые ракеты представляют большую угрозу для человечества, считают аналитики Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Продолжительность жизни человека увеличится на 25 лет, а в мире стартует космическая гонка вооружений и новая холодная война. Такой прогноз содержится в документе «10 шокирующих предсказаний на 2022 год», который подготовили аналитики датского Saxo Bank. «80-летний возраст станет 50-летним. Новое средство позволит замедлить старение и омолодить стареющие клетки», — считают аналитики банка. Также они уверены, что многие заболевания будут сокращать свое влияние. Гиперзвуковые технологии и борьба за влияние в космосе станут причинами соревнований между США, Китаем и другими крупными странами. При этом гиперзвуковые технологии несут в себе потенциал, способный разрушить современные военные стратегии. По мнению аналитиков, они даже наносят удар по принципу взаимного уничтожения, применительного к ядерному вооружению. Также в Saxo Bank заявляли, что процесс отказала от нефти и газа будет отложен на 5-10 лет. Причина — энергетический кризис, который требует от властей государств идти на уступки, ослабляя экологические ограничения. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Продолжительность жизни человека увеличится на 25 лет, а в мире стартует космическая гонка вооружений и новая холодная война. Такой прогноз содержится в документе «10 шокирующих предсказаний на 2022 год», который подготовили аналитики датского Saxo Bank. «80-летний возраст станет 50-летним. Новое средство позволит замедлить старение и омолодить стареющие клетки», — считают аналитики банка. Также они уверены, что многие заболевания будут сокращать свое влияние. Гиперзвуковые технологии и борьба за влияние в космосе станут причинами соревнований между США, Китаем и другими крупными странами. При этом гиперзвуковые технологии несут в себе потенциал, способный разрушить современные военные стратегии. По мнению аналитиков, они даже наносят удар по принципу взаимного уничтожения, применительного к ядерному вооружению. Также в Saxo Bank заявляли, что процесс отказала от нефти и газа будет отложен на 5-10 лет. Причина — энергетический кризис, который требует от властей государств идти на уступки, ослабляя экологические ограничения.