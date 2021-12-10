ФРГ ищет способы сделать плохо России через «Северный поток-2»

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В Германии ищут способы навредить России через СП-2 Фото:
новость из сюжета
«Северный поток — 2»

Новому правительству Германии необходимо научиться оказывать давление на Россию через «Северный поток — 2» (СП-2). Такое заявление сделал автор статьи газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung.

«Главный вопрос сейчас таков: какие санкции будут болезненны для Путина, но не ударят бумерангом по Европе?» — пишет автор материала немецкой газеты. Он считает, что Берлину стоит присоединиться к угрозам Вашингтона в адрес «Северного потока — 2», так как с помощью него можно всячески влиять на Москву, оказывая давление.

На сегодняшний день Германия поддерживает проект «Северный поток-2», однако правительство не упустит возможности остановить российский газопровод. Такое может произойти в случае гипотетического военного конфликта между Россией и Украиной, пишет Financial Times со ссылкой на слова людей, которые близки к новому правительству страны.

Посол Украины в Германии Андрей Мельник сообщил о том, что в стране возлагают надежды на нового канцлера ФРГ Олафа Шольца по поводу давления на Россию. Он выразил пожелание, чтобы канцлер Германии опубликовал список «жестких и болезненных карательных мер» против Москвы, в число которых должен входить СП-2.

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Новому правительству Германии необходимо научиться оказывать давление на Россию через «Северный поток — 2» (СП-2). Такое заявление сделал автор статьи газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung. «Главный вопрос сейчас таков: какие санкции будут болезненны для Путина, но не ударят бумерангом по Европе?» — пишет автор материала немецкой газеты. Он считает, что Берлину стоит присоединиться к угрозам Вашингтона в адрес «Северного потока — 2», так как с помощью него можно всячески влиять на Москву, оказывая давление. На сегодняшний день Германия поддерживает проект «Северный поток-2», однако правительство не упустит возможности остановить российский газопровод. Такое может произойти в случае гипотетического военного конфликта между Россией и Украиной, пишет Financial Times со ссылкой на слова людей, которые близки к новому правительству страны. Посол Украины в Германии Андрей Мельник сообщил о том, что в стране возлагают надежды на нового канцлера ФРГ Олафа Шольца по поводу давления на Россию. Он выразил пожелание, чтобы канцлер Германии опубликовал список «жестких и болезненных карательных мер» против Москвы, в число которых должен входить СП-2.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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