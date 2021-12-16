В соцсетях возмутились принятию закона о QR-кодах. «Зачем тогда Конституция?»

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Фильтр на входе ТЦ «Пушкинский». Курган , QR код, проверка qr-кода, куаркод, локдаун
Госдума одобрила законопроект о введении QR-кодов в общественных местах Фото:
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В России повсеместно введут QR-коды

Государственная дума РФ 16 декабря в первом чтении одобрила законопроект о QR-кодах в общественных местах, что вызвало волну возмущения в социальных сетях. Пользователи считают, что введение QR-кодов нарушает Конституцию.

Госдума одобрила законопроект о введении QR-кодов для посещения массовых мероприятий, учреждений культуры, общепита и розничной торговли. За документ проголосовало 329 из 417 депутатов. «Законопроект не вводит никаких QR-кодов, он вообще не про них. Речь идет о едином документе, электронном или бумажном сертификате, применяемом на всей территории России. Он содержит данные о вакцинации, перенесенном заболевании, медотводе. <…> Это просто технологическое решение, которое позволяет быстро подтвердить действительность и сроки действия сертификат», — объяснила суть законопроекта вице-премьер РФ Татьяна Голикова во время заседания.

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Государственная дума РФ 16 декабря в первом чтении одобрила законопроект о QR-кодах в общественных местах, что вызвало волну возмущения в социальных сетях. Пользователи считают, что введение QR-кодов нарушает Конституцию. Госдума одобрила законопроект о введении QR-кодов для посещения массовых мероприятий, учреждений культуры, общепита и розничной торговли. За документ проголосовало 329 из 417 депутатов. «Законопроект не вводит никаких QR-кодов, он вообще не про них. Речь идет о едином документе, электронном или бумажном сертификате, применяемом на всей территории России. Он содержит данные о вакцинации, перенесенном заболевании, медотводе. <…> Это просто технологическое решение, которое позволяет быстро подтвердить действительность и сроки действия сертификат», — объяснила суть законопроекта вице-премьер РФ Татьяна Голикова во время заседания.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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