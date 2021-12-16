Государственная дума РФ 16 декабря в первом чтении одобрила законопроект о QR-кодах в общественных местах, что вызвало волну возмущения в социальных сетях. Пользователи считают, что введение QR-кодов нарушает Конституцию.
Госдума одобрила законопроект о введении QR-кодов для посещения массовых мероприятий, учреждений культуры, общепита и розничной торговли. За документ проголосовало 329 из 417 депутатов. «Законопроект не вводит никаких QR-кодов, он вообще не про них. Речь идет о едином документе, электронном или бумажном сертификате, применяемом на всей территории России. Он содержит данные о вакцинации, перенесенном заболевании, медотводе. <…> Это просто технологическое решение, которое позволяет быстро подтвердить действительность и сроки действия сертификат», — объяснила суть законопроекта вице-премьер РФ Татьяна Голикова во время заседания.
Пользователи считают, что QR-коды останутся после пандемии
«ВКонтакте»
Люди считают, что QR-коды противоречат Конституции
«ВКонтакте»
Кто-то не понимает, зачем вообще нужны QR-коды
Twitter
Пользователи призывают снять с рассмотрения закон о QR-кодах
Государственная дума РФ 16 декабря в первом чтении одобрила законопроект о QR-кодах в общественных местах, что вызвало волну возмущения в социальных сетях. Пользователи считают, что введение QR-кодов нарушает Конституцию. Госдума одобрила законопроект о введении QR-кодов для посещения массовых мероприятий, учреждений культуры, общепита и розничной торговли. За документ проголосовало 329 из 417 депутатов. «Законопроект не вводит никаких QR-кодов, он вообще не про них. Речь идет о едином документе, электронном или бумажном сертификате, применяемом на всей территории России. Он содержит данные о вакцинации, перенесенном заболевании, медотводе. <…> Это просто технологическое решение, которое позволяет быстро подтвердить действительность и сроки действия сертификат», — объяснила суть законопроекта вице-премьер РФ Татьяна Голикова во время заседания.