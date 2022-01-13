Вильфанд рассказал о самом первом методе прогноза погоды в мире

Сегодня прогнозисты получают огромное количество данных, которые анализируют суперкомпьютеры Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Первые прогнозы погоды представляли собой синоптические карты, на которые в определенное время наносились данные метеорологических станций, и их анализ позволял предсказывать погодные условия. Об этом URA.RU рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

«Адмирал Роберт Фицрой и ученый, француз Урбен Леверье предложили первый метод прогноза. До них были ненаучные методы, приметы и так далее. А первые синоптический заключался вот в чем: в первой половине XIX века появился телеграф и в разных странах наблюдатели измеряли метеорологические данные в полдень и полночь. Измеряли давление, температуру и анализировали. Но нанести на карту данные было нельзя, ведь полночь и полдень в разных странах приходятся на разное время. И они предложили использовать принцип синопсиса и по гринвичскому меридиану в один и тот же момент наносить данные», — сказал Роман Вильфанд.

Как отметил руководитель прогностического центра «МЕТЕО», метеоролог, эколог Александр Шувалов, современные синоптики уже не используют методы, которые применяли первые прогнозисты. «Те методы, способы, подходы, которые практикует нынешняя наука, существенно отличаются от того, что было раньше. Ровно 100 лет назад были впервые использованы численные методы прогноза погоды, когда решались уравнения гидротермодинамики для атмосферы, теперь у служб погоды самые продвинутые компьютеры», — уточнил он.

Шувалов подчеркнул, что сегодня синоптики получают огромное число данных, если сравнивать с тем, какой информацией владели первые научные прогнозисты. «Я даже затрудняюсь сказать, во сколько раз увеличилось количество данных. Это даже не геометрическая прогрессия. Профили температуры со спутников, с метеорологических станций, все это нужно привязать к узлам географической сетки и так далее», — объяснил метеоролог.

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