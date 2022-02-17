СМИ: EC рассматривает исключение энергетики из санкций против РФ

18 февраля 2022 в 04:33 Размер текста - 17 +

Италия и Германия опасаются последствий от антироссийских санкций Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Страны Европейского союза обсуждают возможность исключения энергетического сектора из перечня санкций против РФ, которые могут быть введены в случае вторжения России на Украину. Обсуждение данного вопроса инициировано Италией из-за опасения угрозы антироссийских санкций для экономики страны, сообщает Bloomberg. «Правительство премьер-министра Италии Марио Драги обсуждает с партнерами по ЕС, как уменьшить влияние санкций (против России — ред.) на ключевые сектора итальянской экономики, в том числе ведутся дискуссии об исключении финансовых санкций для энергетического сектора», — сообщает издание. Отмечается, что Италия и Германия опасаются возможных экономических последствий антироссийских санкций, вследствие чего Рим предложил вводить ограничения не для целых экономических секторов РФ, а для отдельных лиц. Помимо этого, Рим обратился в Еврокомиссию с просьбой создания механизма для сглаживания эффекта от антироссийских санкций. Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что США подготовили ряд новых санкций против российских элит и их семей на случай вторжения на Украину. По ее словам, лица, на которых хотят заострить особое внимание, входят в ближний круг Кремля или находятся около него. Кроме того, они играют важную роль в выработке правительством РФ решений, а также как-то связаны с дестабилизирующим поведением Кремля. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Страны Европейского союза обсуждают возможность исключения энергетического сектора из перечня санкций против РФ, которые могут быть введены в случае вторжения России на Украину. Обсуждение данного вопроса инициировано Италией из-за опасения угрозы антироссийских санкций для экономики страны, сообщает Bloomberg. «Правительство премьер-министра Италии Марио Драги обсуждает с партнерами по ЕС, как уменьшить влияние санкций (против России — ред.) на ключевые сектора итальянской экономики, в том числе ведутся дискуссии об исключении финансовых санкций для энергетического сектора», — сообщает издание. Отмечается, что Италия и Германия опасаются возможных экономических последствий антироссийских санкций, вследствие чего Рим предложил вводить ограничения не для целых экономических секторов РФ, а для отдельных лиц. Помимо этого, Рим обратился в Еврокомиссию с просьбой создания механизма для сглаживания эффекта от антироссийских санкций. Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что США подготовили ряд новых санкций против российских элит и их семей на случай вторжения на Украину. По ее словам, лица, на которых хотят заострить особое внимание, входят в ближний круг Кремля или находятся около него. Кроме того, они играют важную роль в выработке правительством РФ решений, а также как-то связаны с дестабилизирующим поведением Кремля.