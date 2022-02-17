17 февраля 2022

СМИ: EC рассматривает исключение энергетики из санкций против РФ

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Флаг Евросоюза. Екатеринбург, евросоюз, флаг евросоюза
Италия и Германия опасаются последствий от антироссийских санкций Фото:

Страны Европейского союза обсуждают возможность исключения энергетического сектора из перечня санкций против РФ, которые могут быть введены в случае вторжения России на Украину. Обсуждение данного вопроса инициировано Италией из-за опасения угрозы антироссийских санкций для экономики страны, сообщает Bloomberg.

«Правительство премьер-министра Италии Марио Драги обсуждает с партнерами по ЕС, как уменьшить влияние санкций (против России — ред.) на ключевые сектора итальянской экономики, в том числе ведутся дискуссии об исключении финансовых санкций для энергетического сектора», — сообщает издание.

Отмечается, что Италия и Германия опасаются возможных экономических последствий антироссийских санкций, вследствие чего Рим предложил вводить ограничения не для целых экономических секторов РФ, а для отдельных лиц. Помимо этого, Рим обратился в Еврокомиссию с просьбой создания механизма для сглаживания эффекта от антироссийских санкций.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что США подготовили ряд новых санкций против российских элит и их семей на случай вторжения на Украину. По ее словам, лица, на которых хотят заострить особое внимание, входят в ближний круг Кремля или находятся около него. Кроме того, они играют важную роль в выработке правительством РФ решений, а также как-то связаны с дестабилизирующим поведением Кремля.

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Страны Европейского союза обсуждают возможность исключения энергетического сектора из перечня санкций против РФ, которые могут быть введены в случае вторжения России на Украину. Обсуждение данного вопроса инициировано Италией из-за опасения угрозы антироссийских санкций для экономики страны, сообщает Bloomberg. «Правительство премьер-министра Италии Марио Драги обсуждает с партнерами по ЕС, как уменьшить влияние санкций (против России — ред.) на ключевые сектора итальянской экономики, в том числе ведутся дискуссии об исключении финансовых санкций для энергетического сектора», — сообщает издание. Отмечается, что Италия и Германия опасаются возможных экономических последствий антироссийских санкций, вследствие чего Рим предложил вводить ограничения не для целых экономических секторов РФ, а для отдельных лиц. Помимо этого, Рим обратился в Еврокомиссию с просьбой создания механизма для сглаживания эффекта от антироссийских санкций. Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что США подготовили ряд новых санкций против российских элит и их семей на случай вторжения на Украину. По ее словам, лица, на которых хотят заострить особое внимание, входят в ближний круг Кремля или находятся около него. Кроме того, они играют важную роль в выработке правительством РФ решений, а также как-то связаны с дестабилизирующим поведением Кремля.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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