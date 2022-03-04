Экономист назвала два способа спасти деньги при обвале рубля

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Экономист советует хранить деньги в банке под высокие проценты Фото:
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Экономист Татьяна Волкова назвала два способа для сохранения личных финансов в сложных экономических условиях. Среди них — хранить их в банке под проценты и экономить с умом.

«Мои советы — покупать только то, без чего сейчас вы не можете обойтись. Стремление избавиться от денег — худший вариант. Покупать ради того, чтобы купить, тратить деньги на пятый холодильник и шестой телевизор, потому что все подорожает, точно не стоит. Я бы частично разместила свои деньги на депозитах под высокие проценты, которые сегодня уже появились и актуальны, экономила бы там, где можно это делать без потери качества жизни, и не разбрасывалась бы деньгами», — отметила Волкова в интервью радио Sputnik.

Она считает, что при высоком курсе валюты, покупать ее нет смысла. Тем более если у человека мало денег.

Ранее из-за падения курса рубля ряд крупных магазинов начал поднимать цены. В частности, торговая сеть DNS подняла цены на бытовую технику. После проверки ФАС ритейлер пообещал снизить цены на большой перечень товаров.

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Экономист Татьяна Волкова назвала два способа для сохранения личных финансов в сложных экономических условиях. Среди них — хранить их в банке под проценты и экономить с умом. «Мои советы — покупать только то, без чего сейчас вы не можете обойтись. Стремление избавиться от денег — худший вариант. Покупать ради того, чтобы купить, тратить деньги на пятый холодильник и шестой телевизор, потому что все подорожает, точно не стоит. Я бы частично разместила свои деньги на депозитах под высокие проценты, которые сегодня уже появились и актуальны, экономила бы там, где можно это делать без потери качества жизни, и не разбрасывалась бы деньгами», — отметила Волкова в интервью радио Sputnik. Она считает, что при высоком курсе валюты, покупать ее нет смысла. Тем более если у человека мало денег. Ранее из-за падения курса рубля ряд крупных магазинов начал поднимать цены. В частности, торговая сеть DNS подняла цены на бытовую технику. После проверки ФАС ритейлер пообещал снизить цены на большой перечень товаров.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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