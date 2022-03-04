Экономист назвала два способа спасти деньги при обвале рубля

04 марта 2022 в 10:51 Размер текста - 17 +

Экономист советует хранить деньги в банке под высокие проценты Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Рубль дешевеет на фоне спецоперации на Украине Экономист Татьяна Волкова назвала два способа для сохранения личных финансов в сложных экономических условиях. Среди них — хранить их в банке под проценты и экономить с умом. «Мои советы — покупать только то, без чего сейчас вы не можете обойтись. Стремление избавиться от денег — худший вариант. Покупать ради того, чтобы купить, тратить деньги на пятый холодильник и шестой телевизор, потому что все подорожает, точно не стоит. Я бы частично разместила свои деньги на депозитах под высокие проценты, которые сегодня уже появились и актуальны, экономила бы там, где можно это делать без потери качества жизни, и не разбрасывалась бы деньгами», — отметила Волкова в интервью радио Sputnik. Она считает, что при высоком курсе валюты, покупать ее нет смысла. Тем более если у человека мало денег. Ранее из-за падения курса рубля ряд крупных магазинов начал поднимать цены. В частности, торговая сеть DNS подняла цены на бытовую технику. После проверки ФАС ритейлер пообещал снизить цены на большой перечень товаров. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Экономист Татьяна Волкова назвала два способа для сохранения личных финансов в сложных экономических условиях. Среди них — хранить их в банке под проценты и экономить с умом. «Мои советы — покупать только то, без чего сейчас вы не можете обойтись. Стремление избавиться от денег — худший вариант. Покупать ради того, чтобы купить, тратить деньги на пятый холодильник и шестой телевизор, потому что все подорожает, точно не стоит. Я бы частично разместила свои деньги на депозитах под высокие проценты, которые сегодня уже появились и актуальны, экономила бы там, где можно это делать без потери качества жизни, и не разбрасывалась бы деньгами», — отметила Волкова в интервью радио Sputnik. Она считает, что при высоком курсе валюты, покупать ее нет смысла. Тем более если у человека мало денег. Ранее из-за падения курса рубля ряд крупных магазинов начал поднимать цены. В частности, торговая сеть DNS подняла цены на бытовую технику. После проверки ФАС ритейлер пообещал снизить цены на большой перечень товаров.